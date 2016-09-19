蒜價高引覬覦 偷車偷蒜贓款用來打電動

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蒜頭價格高，引起歹徒覬覦，偷車偷蒜後所得贓款，用在線上遊戲花費殆盡，警方今天傳喚1嫌到案、追緝在逃1嫌，並擴大偵辦。

雲林縣警察局台西分局指出，崙豐派出所18日接獲林姓老翁報案，發現停在住家門前自小貨車不翼而飛，警方調閱路口監視器，發現2名男子共乘機車，轉入巷弄後出來，卻只1人騎車，形跡可疑，循線追查。

警方根據機車牌照，循線追查到車主，車主的林姓兄長當場坦承，是與另一名林姓同夥偷車，並開贓車到北港偷蒜頭500多公斤。

警方調查，現在蒜頭價格高，價值新台幣8萬多元的蒜頭，卻只賣2萬5000元，林嫌分得1萬2000元，傳喚到案時身上只剩2000元，其他全用在線上遊戲。

警方表示，將林嫌以竊盜罪嫌函送雲林地檢署偵辦，追緝在逃另一林嫌，並擴大偵辦2嫌是否涉及其他竊案。1050919

(中央社)