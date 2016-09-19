視障生與視力0.2老師碰面 感動現場
當視障生與視力只有0.2的優良老師碰面，現場只有感動；教育部105年度優良特教人員頒獎典禮，19日在家齊高中舉行，32位獲獎者之一的徐智杰老師，視力不到0.2，但仍致力於電腦輔助教學研發，而家齊視障生小晴，為一圓出國念書夢想，自學通過日文檢定N3，校方特別安排這對師生見面，激盪出感人火花。
教育部19日上午在家齊高中舉行優良特殊教育人員頒獎典禮，共有大專校院組2名、特殊教育學校組6名、高級中等學校組4名、國中國小及幼兒園組18名、教育行政機關組2名等32名師長，教育部長潘文忠親自南下頒獎。
今年獲獎的32位特教有功人員中，桃園市立建國國中老師徐智杰，本身視力不到0.2，但仍努力克服先天的限制，致力於電腦輔助教學的研發，為特殊教育的孩子設計資訊融入教學的適性學習資源，更為特教班開設農業職群技藝班，為特殊教育開創多元創新的可能。
而家齊高中新生小晴為視障生，雖然視力不佳，但因對日文學習有著濃厚的興趣，為了一圓赴日留學念書的夢想，自己苦學通過日文檢定N3，她決心挑戰極限的勇氣，令家齊師生相當佩服。
家齊校長張國津，也藉這次頒獎典禮空檔，邀請徐智杰與小晴碰面，徐告訴小晴，自己也曾經歷生命低潮，國高中時因課業跟不上而感到自卑，但如果只是一味怪罪身體缺陷或是他人，不但無法成長也可能因此自暴自棄。
徐老師鼓勵小晴建立自己的品牌價值，不要因沒有自信，就放棄努力，要相信自己，踏實的過每一天。小晴好奇徐老師正向動力的來源，徐謙虛地表示，是自己個性使然，不喜仰賴他人，對自己有興趣的事情便全力以赴。小晴非常感謝徐老師的鼓勵，強調會繼續朝向自己的目標邁進，永不放棄。
(中時)
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