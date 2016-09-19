販毒者殺不完 杜特蒂想延長掃毒行動

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）要求將他發起的反毒戰爭再延長6個月，聲稱涉入毒品交易的人太多，他無法「殺光他們」。

自杜特蒂5月在總統大選中取得壓倒性勝利以來，已有約3000人遭到殺害。杜特蒂誓言要在6個月內以史無前例的奇襲殺光數以萬計的罪犯，肅清菲律賓的非法毒品。

71歲的杜特蒂昨天在南部家鄉納卯告訴記者：「在我當上總統之前，從來不知道這個共和國的毒品威脅如此嚴重且危急。」

他說，他發起的肅清行動就像「讓寄生蟲從罐頭裡出來」，並表示他希望「再延長一些時間，也許再加6個月」，以嘗試努力並完成這項工作。

杜特蒂說：「就算我希望，也無法殺光他們全部，因為最近的報告就有那麼厚一疊。」他指的是警方列出涉入毒品交易的嫌犯清單，其中包括高階官員。

警方表示，在杜特蒂上任後僅僅2個多月內，他們已處決1105名與毒品相關的嫌犯。

另有2035人遭不知名攻擊者殺害，人權監督團體指可能是自衛隊隊員所為，杜特蒂一再呼籲社會大眾協助他處決罪犯，助長這類行為。

這項肅清行動受到嚴厲指責，包括美國、歐洲議會與聯合國都批評這樣的行為是法治外的謀殺。

杜特蒂曾在競選活動中保證，會在肅清行動中處決10萬人，並打算將大量遺體扔進馬尼拉灣（Manila Bay），將海灣裡的魚隻餵養得更加肥美。（譯者：中央社廖禹揚）1050919

(中央社)