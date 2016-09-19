印度軍方揚言跨境還擊巴國 學者持異議

印度邊境陸軍基地遭來自巴基斯坦恐怖份子攻擊後，印度軍方請戰，印度安全機構呼籲政府考慮進行「有限度跨境懲罰打擊」。學者認為，應先外交回應，否則印巴局勢會更緊繃。

印度控制克什米爾鄰近「實際控制線」（LoC）遭來自巴基斯坦的4名恐怖份子攻擊，導致十幾名士兵死亡，引起總理莫迪的憤怒，誓言要給予嚴厲懲罰。

印度軍方藉此展現強硬態度，匿名消息人士告訴「印度時報」（The Times of India），雖然軍方尚未把「手術式跨境打擊行動」及跨境進入巴國領土從事祕密軍事行動納入考量當中，但很有可能以大炮和重型迫擊炮，針對「實際控制線」巴國那一側的部隊進行針對性攻擊。

這名消息人士還說，在過去，狙擊巴國的巡邏部隊也是反擊戰術的選項之一；當然，屆時可能會有來自對方的報復，但印度軍方可以應付這種事情。

一名印度安全部門的官員表示，印度已受夠巴基斯坦的恐怖行為，從2008年孟買遭連環恐怖攻擊到巴坦科空軍基地遭恐攻，印度要堅持多久不進行報復？防守的做法只會讓巴國三軍情報局更加壯膽發動恐攻。

印度前外交部次長席保（Kanwal Sibal）告訴「印度人報」（The Hindu），巴國可用它的核子保護傘來應對印度的「非常規戰爭」，印度應利用與巴國軍方間的約定，要求巴國對此事提出交代，不必發動戰爭。

印度前大使、現任新德里智庫「國防研究與分析學院」（IDSA）學者史托布丹（P. Stobdan）也認為，雖然懲罰性反擊是印度的選項，但此舉可能引起聯合國介入，尤其巴國因「中巴經濟走廊」（新德里智庫「國防研究與分析學院」（CPEC），背後還有中國大陸因素必須考量。

學者多數認為，印度應先採行外交策略來回應這次烏里鎮陸軍基地遭攻擊事件，讓更多國家確認巴國為恐怖主義國家，對巴國進行制裁。1050919

(中央社)