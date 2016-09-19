台裔美籍得獎編劇 為亞洲人發聲
Netflix影集「無為大師」（Master of None）抱走首座艾美獎，得獎編劇呼籲希望螢幕上能看到亞洲更好的代表作。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，台裔美籍的艾倫·楊（Alan Yang）和阿濟茲安薩里（Aziz Ansari）共同為「無為大師：父母親」這集執筆，贏得喜劇類最佳編劇獎。
「父母親」這集探討的是美國移民和他們小孩之間的關係。
艾倫·楊1982年出生於加州河邊鎮（Riverside），父母親都是台灣人。他的父親來自雲林虎尾，是名內科醫生，母親則是名高中老師。他畢業於哈佛大學生物系，曾為哈佛大學幽默雜誌「哈佛諷刺家」（Harvard Lampoon）撰文。
艾倫·楊發表得獎感言時說，在美國要看到亞洲的代表作還有「很長的一段路要走」。
他今晚在洛杉磯告訴觀眾：「這個國家有1700萬名亞裔美國人，義大利裔美國人也有1700萬名。」
他說：「他們有『教父』（The Godfather）、『四海好傢伙』（Goodfellas）、『洛基』（Rocky）、『黑道家族』（The Sopranos）。我們卻只有龍大東（Long Duck Dong）。」他說的是電影「少女十五十六時」（Sixteen Candles）中的亞裔少年角色。
他接下來跟亞裔的父母親喊話說：「如果你們能幫我個忙，給你們的孩子攝影機，而不是小提琴，一切都會很好。」
阿濟茲安薩里在「無為大師」中飾演努力要出名的演員，他因為致詞時間用完了，沒辦法發表感言。他走到麥克風前，但硬是被音樂打斷。
他在走下台之前開玩笑說：「你們這群人完蛋了！」
艾倫·楊和阿濟茲安薩里在此之前就直言不諱地指出，電視劇角色缺乏多元性。阿濟茲安薩里曾點名哥倫比亞廣播公司（CBS）缺乏多元性。（譯者：中央社陳昱婷）1050919
(中央社)
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