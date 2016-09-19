《屍速列車》全台破3億　馬東石穿粉紅裙賣萌

孔劉與馬東石因《屍速列車》人氣高漲。(車庫娛樂提供)

馬東石在化妝品廣告中軋一角。（翻攝自youtube）

韓國活屍片《屍速列車》在中秋連假加持下，全台票房衝破３億元。已經連霸全台三周票房冠軍的《屍速》，除了刷新台灣影史的韓片票房紀錄，好萊塢強片同樣不是對手。包括《自殺突擊隊》、《動物方城市》統統對《屍速》稱臣，以台北市而言，目前只有年度冠亞軍《美國隊長3：英雄內戰》、《惡棍英雄：死侍》尚未被《屍速》超越。

《屍速》爆紅也在全台掀起連鎖現象，觀眾開始討論過去的韓國經典電影，孔劉曾經主演的經典劇情片《熔爐》也已經有電視台買下播映權。影評人、導演也紛紛撰寫專文，分析《屍速》成功原因，以及自省國片的改進空間。網友則惡搞KUSO影片，讓《屍速》成為全台最夯的共同話題。

《屍速》同樣帶旺片中要角，硬漢大叔馬東石被化妝品公司相中，與代言人Krystal合拍廣告。他在片中穿著粉紅色圍裙，看到正妹Krystal立刻失了魂，手中物品掉落一地，完全符合他的綽號「馬可愛」。

而準備拍攝偶像劇《鬼怪》的孔劉人氣暴漲，社群網站中出現多組以他為名的帳號。他的經紀公司今天發表聲明，表示這些假帳號已經造成粉絲混亂，因此宣布：「孔劉本人沒有經營任何個人名義的網路帳號，希望廣大粉絲不要受騙上當。」

(中時)