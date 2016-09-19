工研院捐贈中市智慧機械機聯網平台
為加速開發機械應用程式，工研院將長期研發的「智慧機械機聯網(VMX)平台」免費捐贈給國內大專院校；經發局19日舉行捐贈儀式，30所大學校長及代表參加，由工研院長劉仲明代表捐贈，將VMX平台作為教育訓練及人才培育整合平台。市長林佳龍希望提升台中製造業競爭力，進而促進台灣經濟發展。
林佳龍感謝工研院捐贈VMX平台，有助於落實總統蔡英文五大創新研發產業政策、協助推動發展智慧機械產業，帶動產學研發展。
「智慧機械機聯網」平台，又稱「虛擬多機台」平台，工研院費時7年研發，共投入約2億元經費完成。
經發局長呂曜志說，使用者可透過該平台控制不同精密機械，如工具機、智慧手臂等，也能利用該平台開發相容於不同控制器的應用軟體，大幅減少開發成本。
劉仲明表示，VMX平台可以模組化艱深學理，讓年輕朋友與學術界合作，提升台灣在智慧機械領域的水準，大台中地區在智慧機械上有良好的基礎，未來配合台中市智慧機械之都的策略，結合人才與地區資源，將VMX平台打造為國際級平台，協助台灣產業升級轉型。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。