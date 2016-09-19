工研院捐贈中市智慧機械機聯網平台

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工研院19日捐贈「智慧機械機聯網(VMX)平台」，市長林佳龍（中）盼促智慧機械產業發展。（盧金足攝）

為加速開發機械應用程式，工研院將長期研發的「智慧機械機聯網(VMX)平台」免費捐贈給國內大專院校；經發局19日舉行捐贈儀式，30所大學校長及代表參加，由工研院長劉仲明代表捐贈，將VMX平台作為教育訓練及人才培育整合平台。市長林佳龍希望提升台中製造業競爭力，進而促進台灣經濟發展。

林佳龍感謝工研院捐贈VMX平台，有助於落實總統蔡英文五大創新研發產業政策、協助推動發展智慧機械產業，帶動產學研發展。

「智慧機械機聯網」平台，又稱「虛擬多機台」平台，工研院費時7年研發，共投入約2億元經費完成。

經發局長呂曜志說，使用者可透過該平台控制不同精密機械，如工具機、智慧手臂等，也能利用該平台開發相容於不同控制器的應用軟體，大幅減少開發成本。

劉仲明表示，VMX平台可以模組化艱深學理，讓年輕朋友與學術界合作，提升台灣在智慧機械領域的水準，大台中地區在智慧機械上有良好的基礎，未來配合台中市智慧機械之都的策略，結合人才與地區資源，將VMX平台打造為國際級平台，協助台灣產業升級轉型。

(中時)