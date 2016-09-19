大甲芋頭節登場 民眾吃在地、食安心
農業局在大甲區農會以幸福里的30公頃做為示範區，生產無毒、符合生態並經由天然湧泉灌溉的優質稻米「幸福米」，大甲生產的芋頭「綿、鬆、粉、香、Q」，今年登上總統就職國宴點心，市長林佳龍19日賣力促銷，希望大家來品嘗「禾樂幸福」的米，和「芋見幸福」的芋頭。
2016「芋家幸福、禾樂融融」大甲芋頭節將於24日在大甲農會幼獅辦事處前廣場登場，林佳龍表示，大甲是台灣優質農產品故鄉，也推廣符合自然生態的「幸福米」，經過生產履歷認證，讓大家可以吃在地、食安心。
農業局長王俊雄說，大甲為台灣芋頭三大主要產區之一，產地面積約400公頃，中秋節過後至農曆年期間，是大甲芋頭盛產期，也是風味最佳時期。
大甲稻米種植面積約1500公頃，大甲區農會在幸福里推廣30公頃友善栽培水稻示範區，建立契作農友「我種，我負責」農產品溯源觀念，今年成功推出「禾樂幸福」友善栽培米。
(中時)
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