再現Super Junior完全體？韓庚自爆去年致電討論過

韓國天團SJ成軍滿10年，前成員韓庚(左)自曝去年曾致電SJ隊長利特(右)、前經紀人及公司，表達想13人合體再出輯的想法。(取材自微博)

SM娛樂超級天團「Super Junior」自2009年以來，已歷經兩波人員異動，其中，前中國籍成員韓庚的退出，讓不少SJ粉至今仍覺得可惜，所幸韓庚退團後仍活躍於演藝圈，讓歌迷稍微感到欣慰，如今「Super Junior」成軍滿10年，韓庚最近接受專訪，提到了「13人原組合」，坦言很想跟成員們再一起站上舞台，更自爆這想法有跟韓國方面提過。

SJ前成員韓庚2009年向首爾中央地方法院提出訴訟，要求與SM娛樂解約，獲法院判准，之後回到中國發展，日前他接受《北京青年周刊》的專訪，表示不後悔當初的決定，認為經歷的每一步都很重要，因為有「過去」，才能有現在的自己，而對於昔日歸屬「Super Junior」，他也不諱言很想念，還自爆去年就曾想過要再跟成員們一起站上舞台。

韓庚表示，SJ去年成軍滿10周年時，他去了韓國，見了希澈跟前同事們，也與隊長利特通了電話，表示「很希望SUPER JUNIOR所有人再一起出一張EP，咱們推出這張專輯然後做半年活動」，不為別的，就為紀念昔日夥伴們在一起的十年，韓庚同時也跟前經紀人及公司表達了這個想法，眾人也希望能一起辦個演唱會，只是最終因成員們工作忙碌，因此沒能如願。

(中時電子報)