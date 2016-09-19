前首都飯店總經理轉戰WV 掌握先機及未來趨勢

前首都飯店總經理邱米嘉轉戰WV，積極參與國際獅子會。(業者提供)

前首都飯店總經理邱米嘉，在飯店業有顯赫的資歷、令人羨慕的地位。但究竟是什麼原因，讓邱米嘉放下既有的地位、重新歸零，選擇與過去不同的道路？

邱米嘉投入飯店業20年，秉持著積極與努力的心態，從基層開始磨練，一路晉升到中階、乃至於高階主管。但因飯店業的產業特性，長工時壓縮陪伴家人的時間，每當逢年過節、生日、喜宴團聚的歡慶時刻，便是邱米嘉辛勞工作的時候。於是她重新檢視人生，發現除了工作之外，似乎未達成其他人生目標，轉變的念頭在腦中浮現，她想找到讓生活平衡的方式。

某次機會下，邱米嘉結識了新興的直銷企業WorldVentures，她發現WorldVentures打破傳統直銷產業的銷售模式，以創新的會員方式經營、整合消費者的需求，並提供多元化的休閒、生活、娛樂服務，能讓她工作與生活平衡，也是她一直熱切尋找的最佳解答。加上近年來直銷產業蓬勃發展，邱米嘉決定抓住趨勢、搭上此波新浪潮。她運用過去在飯店業的組織能力，用愛心、耐心與教育訓練帶領團隊前進，不但以身作則，還在團隊受挫時鼓勵他們鍥而不捨。經過努力，邱米嘉成為WorldVentures高聘階直銷商，她並沒有因位居高位而變得孤傲，反而加倍分享箇中祕訣，讓越來越多人一起體驗成功的喜悅。

邱米嘉(左)參加WorldVentures廚藝教室。

抓住機會的邱米嘉，現在的她有充裕的時間可以陪伴家人、享受親子時光，並透過WorldVentures所推廣的在地生活體驗維持高品質的生活。

(中時電子報)