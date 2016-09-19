安致勤資公益信託捐資北醫附醫100萬元
安致勤資集團創辦人呂旭明今捐贈新台幣100萬元給台北醫學大學附設醫院，期盼能藉此機會提升老人福祉、兒童福利並促進偏鄉援助，替社會大眾盡一份心力。
台北醫學大學表示，安致勤資集團創辦人呂旭明懷抱回饋社會心願，終於在五十歲籌劃公益信託，並提供行善的捐贈公益平台以達拋磚引玉。
創辦人呂旭明及公益信託林明輝執行長近期將策劃癌症希望服務園區，使大家可以一同關懷這片土地上弱勢的老少族群。
台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，感佩呂旭明會計師對北醫附設醫院支持與肯定，允諾將發揮人溺己溺，人飢己飢之精神，以提供更實質性的治療計畫及全方面的服務，深入社會各個有迫切需要的角落，造福廣大民眾。
(中時)
關鍵字：安致勤資、捐贈、台北醫學大學附設醫院、呂旭明
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