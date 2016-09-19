男子下車嗆人反遭開槍 警火速逮人

我要評比

新北市新莊區潘姓男子昨（18）日凌晨4時許，和友人開車行經中港路時，被43歲林男錯認為友人座車，停車瞄了一眼，潘男一行人認為遭挑釁，下車欲回嗆林男，卻突遭林男開槍攻擊。林嫌開槍後加速往中信街方向逃逸，警方當晚8時許追緝到案，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方表示，子彈擊發後射傷潘男右肩胛骨，經手術取出後已無大礙。

警方表示，林嫌從駕駛座開槍後，加速往中信街方向逃逸，警方18日晚上8時許將林追緝到案，起出做案的改造槍枝1把，並於車內發現擊發遺留彈殼1顆。將林嫌依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

(中時)