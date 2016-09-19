台灣虎航生力軍 第九批空服員開訓

台灣虎航第九批空服員今天報到，他們將開始為期6週的訓練課程，預計將於年底上線，全數皆為女性儲備空服員的組合。

台灣虎航表示，希望藉由第九批空服員完訓加入客艙組員的行列後，能在台灣虎航布局航空版圖的同時，補足開闢航網的人力需求，並為日後持續開拓新航線作準備。

今天報到的第九批空服員，出現了難得全數皆為女性儲備空服員的組合，採精兵招募制的台灣虎航，除了外語能力、學經歷外，也看重個人特質，以能和台灣虎航的活潑企業文化「真誠、熱情、溫暖」相配合。

第九批的「虎妞」們，有來自各行各業的人才，個人特質皆相當鮮明，今天報到時也都彼此鼓勵並溫馨喊話勉勵，希望能完成一個半月的嚴格訓練課程，好穿上台灣虎航的制服，成為「虎妞」一齊翱翔天際。

台灣虎航是台灣首家獲得信譽品牌白金獎項認證的國籍第一平價航空，目前營運17條國際航線，其中包含11條日本航線分別從桃園及高雄出發，而今年5月，台灣虎航也開航了第一條韓國航線大邱，廣受旅客喜愛。1050919

(中央社)