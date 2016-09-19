敘利亞停火截止未延長 反抗軍認已失敗

敘利亞軍方宣布的7天停火已於午夜截止，但今天並未立即宣布延長停火期限，反抗軍認為停火已告失敗。在美國和俄羅斯斡旋下，這項名為「平靜政權」的停火協議於12日生效。

反抗軍和政府軍雙方都指控對方多次違反停火，這是敘利亞今年以來的第2次停火。

敘利亞軍方在聲明中表示當前情勢「平靜」，停火協議已於18日深夜11時59分截止。

敘利亞反抗軍官員今天表示，美俄促成的停火協議「實際上已宣告失敗且已告終」，將援助物資送抵阿勒坡城東反抗軍控制地區的希望蕩然無存。

阿勒坡反抗軍團體Fastaqim官員馬拉海夫基（Zakaria Malahifji）說，「我認為（停火協議）實際上已宣告失敗且已告終」，他還說，是否還有任何「理論上」的可行方案以挽救這項協議，仍有待觀察。

當詢及是否對援助物資抵達阿勒坡城東反抗軍控制地區抱有期待時，馬拉海夫基說，「沒有希望了。已經延遲了好幾天，每天都有藉口。援助物資能在近日送抵的希望已蕩然無存」。

他在土耳其城市加濟安泰普（Gaziantep）告訴路透社，反抗軍團體正準備展開新的軍事行動。他又說，「我能想像在不久的將來，（反抗軍）派系將採取行動」。（譯者：中央社劉文瑜）1050919

(中央社)