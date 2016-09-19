助街友逆轉人生 高市推就業準備金

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高雄市列冊街友有413人，為協助街友重返職場，市府推動「街友就業自立試辦計畫」，編列專款，含就業準備金及就業初期的3個月租屋津貼及生活津貼，以減輕其生活開銷。

市府社會局還提供街友就業準備金，讓街友不需擔心面試的服裝及交通問題，每人次提供新台幣1000元補助；至於街友就業前3個月提供租屋及生活津貼，分別是5000元及2000元。

社會局列管目前被安置在街友中心共62人、外部街友351人，為了協助街友重返職場，與勞工局合作提供並媒合工作機會，統計6年來已供給逾4000個工作機會，平均每年成功媒合約6、7名街友穩定就業。

社會局說，街友小張曾是董事長，經多次協助鼓勵媒合工作，小張終於成功應徵到清潔工，歷經3個月的適應，如今已穩定就業。

社會局表示，為增強社會支持系統及就業自立，勞政單位合作提供就業諮詢及推介就業服務，並結合民間團體和資源，辦理園藝、推拿、魚水共生及製作防蚊液等就業輔導課程，以培養街友就業興趣及技能。1050919

(中央社)