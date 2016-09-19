福山雅治宣傳新片　不提爸爸經

福山雅治開心與影迷揮手致意。（翻攝自日刊體育）

47歲福山雅治雅致日前傳出喜訊，即將在明年升格當爸。他今天和吉田羊、二階堂富美出席新片《SCOOP!》的試映會，卻絕口不提老婆、小孩，也沒闡述自己即將為人父的心情，就怕模糊宣傳焦點。

他在該片中首度扮演狗仔隊記者，透露拍攝時曾經跟同劇演員Lily Franky到東京晴空塔附近觀光。他當時穿著戲服、滿臉鬍渣，路人只顧抬頭看晴空塔，完全沒看到巨星就在身邊，結果一路上竟然沒被路人認出。

(中時)