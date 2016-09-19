因應風雨災變 秀水鄉首開第4級應變指揮

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彰化縣秀水鄉率全縣之先，有意將災害防救工作進一步建置第四級應變中心，由村長擔任指揮官，今天上午舉辦說明會盤點救災防災資源。（謝瓊雲攝）

彰化縣秀水鄉率全縣之先，有意將災害防救工作進一步建置第四級應變中心，由村長擔任指揮官，今天上午舉辦說明會盤點救災防災資源。（謝瓊雲攝）

秀水鄉公所上午舉辦各村災害緊急搶險搶修應變整備說明會，調查整合全鄉公部門與民間的救災器具，希望以「防災資源整合、就近救災應變」觀念，積極推動以村為基礎單位的災害緊急應變機制。

說明會由鄉長梁禎祥主持，縣議員葉國雄與林士堅、消防局副局長李永福、雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心副執行長許嘉珍、鄉代表各村村長都出席，並邀請在地防災資材業者與會。

鄉長梁禎祥說，台灣是海島型國家，加上全球暖化導致極端氣候，天災地變漸多，現有防災救災系統建置以三級政府分層負責方式，以鄉鎮市為最小應變單位，這樣是不夠的。

梁禎祥指出，許多鄉下偏遠的村落如遇災變、救災急迫，需事先整合救災系統、建置相關資料，屆時才能及時就近應變；秀水鄉率全縣之先，鄉公所作為三級應變中心，要把防災救災系統延伸到村，由村長作為第四級應變指揮官，在全鄉擴增了14處防救災點，將提案代表會認可村長為最基層救災指揮官，有效發揮災害防救的效率。

(中時)