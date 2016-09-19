玉管處研議塔塔加停車場將收費 違規露營嚴格取締
針對玉山塔塔加地區出現帳篷占用停車場露營、影響遊客權益，玉管處19日邀請土地管理單位台大實驗林管理處及警政署保七總隊第六大隊等研商開會，決定將加強嚴格執行取締，附近各停車場亦將研議，收取停車清潔費。
玉山國家公園管理處副處長林文和表示，塔塔加海拔逾2600公尺，夏季涼爽成為避暑勝地，但近年假日屢見有遊客占用停車場搭帳、擺置桌椅野炊及夜間露營等行為，影響生態景觀與遊憩品質。
為解決亂象，玉管處與相關單位研商作成結論，塔塔加地區全天禁止上述行為，另考量台21線新中橫公路在下午5點30分封閉道路夜間禁行，即日起每天下午4點30分前先進行廣播宣導，並由玉管處會同第保七六大聯巡。
林文和說，發現違規將先以書面勸導，若未聽勸導繼續違規將開單告發，違者可依《國家公園法》第26條規定，處以3000元罰款。
林文和表示，基於使用付費原則，玉管處考慮塔塔加附近6大停車場，實施全天候收費。其金額將參考阿里山清潔停車費標準擬訂；但此計畫涉及土地租約內容變更，將需報請土地管理單位台灣大學校本部會議討論。另將於10月評估設置露營區之可能性。
(中時)
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