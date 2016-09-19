紅葉崩坍災情 黃健庭盼中央攜手建家園

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台東縣長黃健庭（左2）19日會同水保局、林務局等單位，會勘紅葉村坍方災情，他希望中央及地方攜手重建家園。中央社記者盧太城台東攝 105年9月19日

台東縣長黃健庭今天會同水保局、林務局等單位，會勘紅葉村坍方災情，他希望中央及地方攜手重建家園。

莫蘭蒂颱風在台東縣延平鄉紅葉村降下大雨，紅葉村後山坍方約4公頃，土石流衝入村莊，將近30戶民宅被全埋或半埋。

黃健庭表示，希望在安全無虞的情況下，讓民眾返家清理環境，也請水保局台東分局研議根本解決紅葉村土石流災害衝擊的整治，讓鄉親免於災害的恐懼。

水保局台東分局長王志輝表示，這次紅葉後山大坍方，原因有很多，是一個複合式因素擠在一塊，加上大雨壓垮最後一根稻草。目前以截水溝及導流土堤方式，防止繼續坍方。

黃健庭表示，未來整治方向，目前由水保局台東分局進行緊急截道導流處理，並比照大武鄉大鳥村或愛國埔部落的模式，希望進一步保障周邊區域居民的安全，面對近年來氣候環境極端的差異，必須要更謹慎的應對，希望民眾在大雨或是颱風侵襲時，能夠暫時離開居所前往收容地方安置。1050919

(中央社)