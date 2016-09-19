瑞典夫婦收養 彰化無依女童展新生
一名由彰化縣長魏明谷監護的女童，透過媒合由瑞典籍夫婦收養，縣府今天歡送她，致慰問金、禮物，祝福在瑞典展開新生活。
魏明谷監護的女童楊小妹(化名)，被瑞典籍夫婦艾德曼收養，已辦妥相關手續，準備帶楊小妹返回瑞典，縣府今天舉辦歡送會，魏明谷妻子劉慧如、艾德曼夫婦、彰化家扶中心主任王震光、縣府社會處與會。
劉慧如表示，今天心情就像嫁女兒，感謝上天安排，讓楊小妹經媒合找到好家庭，讓孩子可以到瑞典展開新人生，艾德曼夫婦為迎接楊小妹，先前已透過網路視訊培養雙方感情，楊小妹的房間也已布置完成，她以歡喜的心，祝福楊小妹獲得幸福。
照顧楊小妹3年的施姓寄養媽媽說，楊小妹非常貼心，經常幫她搥背，雖然不捨，仍祝幸福；艾德曼夫婦表示，台灣照顧小孩的環境、領養系統都做得很好，且台灣是美麗的國家，希望等楊小妹長大後，帶她回故鄉台灣旅遊。
社會處表示，當年1歲多的楊小妹受安置時，家庭失去功能，生父情緒不穩、長期酗酒、有自殺紀錄，生母另組家庭不願照顧楊小妹，縣府啟動緊急保護措施，安置楊小妹到寄養家庭，民國101年12月向彰化地方法院提出聲請，改由彰化縣長擔任監護權人。
社會處表示，目前仍有19名孩子因家庭因素，經法定程序改由縣長監護，年紀最大19歲、最小5歲，每名孩子背後都有艱辛成長故事；歡迎居住彰化縣、有愛心、熱忱民眾，加入寄養家庭行列。1050919
(中央社)
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