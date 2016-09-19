哈利波特阿姨家出售 開價近2千萬台幣

我要評比

階梯下的碗櫥或可說是這棟房屋最為人所知的特色，隨著哈利波特住過的「水蠟樹街4號」進入房地產市場，英格蘭伯克郡（Berkshire）購屋者可望擁有這間魔法小屋。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在2001年上映的「哈利波特」（Harry Potter）系列電影第1集中，德思禮（Dursleys）一家就住在位於布萊克尼爾（Bracknell）馬汀賀倫（Martins Heron）的「水蠟樹街4號」（4 Privet Drive）。

英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特與佩妮阿姨（Aunt Petunia）和威農姨丈（Uncle Vernon）住在一塊時，就被迫睡在階梯下的碗櫥裡。

如今屋主打算以47萬5000英鎊（約新台幣1988萬元），出售這棟擁有3個房間、寬敞空間和偌大花園的房屋。

這棟房屋上一次在2010年5月以29萬英鎊（約新台幣1214萬元）脫手。

「水蠟樹街4號」距離馬汀賀倫火車站僅0.2英里（0.3公里），因此對需要通勤的購屋者來說，是個理想的選擇。

經過熟悉的車道後，1樓是寬敞的客廳、廚房、餐廳和浴室，偌大的花園有大露臺和草地，2樓則有3個房間，包括1間含有衛浴的主臥房和1間浴室。

新屋主可重新利用階梯下的儲藏室，在電影中，這裡是哈利狹窄的小房間。（譯者：中央社劉文瑜）1050919

(中央社)