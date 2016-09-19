警破漁船外機竊案 5人送辦

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高雄港務警察總隊今天宣布破獲漁船船外機竊案，逮捕5名男子，其中林姓男子還是通緝犯，起出船外機11台及犯案工具一批，其中2台船外機仍待領，警方請失竊船主出面認領。

高雄港務警察總隊安平港中隊6月上旬受理漁民漁船動力船外機失竊案後，在案發周遭全面調閱監錄器清查，過濾出竊嫌共乘一部懸掛失竊車牌自小各客車，經追查該車是向南市永康區出租車行租用。

警方展開追查，日前循線逮捕林姓等5名竊盜集團成員，並擴大查出林男等人還涉嫌中南部漁港漁船船外機竊案16件。

警方說，目前仍有「強生牌15馬力」及「山葉牌5馬力」各1台，無被害失主認領，呼籲如漁民有同類型船外機於5月1日至6月7日間，在高市茄萣區漁港、南市安南區北汕尾鹿耳門溪出海口及南市曾文溪出海口等處遭竊，請出面指認。1050919

(中央社)