民調指民眾不滿兩岸政策 總統府：尊重
有媒體民調指出主張兩岸維持現狀的民眾比率下降，且有近半民眾不滿意總統蔡英文兩岸政策。總統府表示，個別媒體有自己的政治立場，總統府尊重。
今天有媒體公布民調，民眾對台灣前途看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，但比率從去年的55%降為47%，主張緩獨、急統的人則比去年增加3到4個百分點；48%的民眾不滿意蔡英文的兩岸政策表現，31%的受訪者認同蔡英文的兩岸政策。
總統府發言人黃重諺表示，過去包括相當權威的民調機構調查兩岸關係或國人對兩岸關係和政策的看法，有越來越高度一致的趨勢，不管是政大選研中心或其他機構都可以看得出來，這趨勢也在今年初的總統大選做了證明，個別媒體有自己的政治立場，總統府尊重。
對於外傳行政院發言人童振源是因為不夠稱職所以遭撤換，黃重諺說，這是行政院依據任務需求做的調整，童振源過去幾個月很努力、有很好表現，且童振源長期在兩岸經貿、政治研究上有相當長才，蔡總統希望趁行政院有人事調整時，邀請童振源到國安會協助。1050919
(中央社)
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