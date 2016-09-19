官方首份精卵捐贈同意書 營養費入列

國健署日前公布國內第一份「精卵捐贈同意書」，除整合相關捐贈應告知項目外，更明列捐精、捐卵收取的營養費，捐精子最高上限為新台幣8000元、捐卵則為9.9萬元。

根據國健署統計，民國100年至104年國內捐精、捐卵共有3681件，其中捐卵人數超過捐精人數，女性捐卵有2737件，男性捐精則為891件。

依現行法令規定，民眾只要過去未曾捐贈過精卵，男性20至50歲、女性20至40歲，通過疾病評估者，都可以捐精、捐卵，但捐贈出去的精卵若有活產一次，就不可以再捐贈。

衛福部國健署婦幼組簡任技正施靜儀表示，該署蒐集各家醫院的捐精卵同意書，整合成國內第一份官方版的「精卵捐贈同意書（參考範例）」，已全面行文給有進行人工生殖的醫療機構。

施靜儀說，精卵應以無償方式捐贈，但考量捐贈人必須經過相關檢查、醫療等，因此受術夫妻在訂定的金額或價額內，得委請人工生殖機構提供營養費或營養品給捐贈人，或負擔必要的檢查、醫療、工時損失及交通費用。

施靜儀指出，完成捐卵程序者，營養費以9萬9000元為上限；完成捐精程序者，營養費則以5000元為上限，但如因捐精致需於醫院門診超過3次，上限得酌增至8000元。

不少年輕女性將捐卵視作賺零用錢的方式，但施靜儀強調，卵子捐贈者需使用排卵針劑、藥物與取卵手術，不僅有麻醉風險，誘導排卵也可能引發卵巢過度反應症候群， 呼籲女性應評估自身狀況再決定是否捐卵。

施靜儀說，本次公布的同意書將應告知捐精、捐卵者的須知以及營養費等清楚列出，院方和捐精、捐卵者得在同意書上簽名，以確保捐贈者的權益，避免產生相關爭議。1050919

(中央社)