全球最大規模摺紙展 10月5日奇美博物館登場
現今的摺紙技術，除了可以變化出栩栩如生的萬物百態，還能透過數學演算達到幾何美學的創作巔峰，甚至發明出具有放大2000倍效果的摺紙式顯微鏡，奇美博物館將於10月5日至明年5月30日推出全新特展「紙上奇蹟–摺紙藝術與科學」。
奇美博物館表示，「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」堪稱是全球最大規模的摺紙展，邀請了美國野生動物學家Bernard Peyton與機械工程設計師Uyen Nguyen擔任策展人，集結20多個國家、60多位頂尖摺紙家齊聚開展，總計近400件作品，囊括了摺紙藝術家、生物學家、設計師及科學家等，充份突顯了當代摺紙面向的多元廣泛。
奇美博物館指出，此次特展共有「再現」、「幾何」、「應用」三大主題；再現是將民眾印象中的摺紙再進化，在紙張未經剪貼之下，摺出栩栩如生的動植物與維妙維肖的人物表情，小小作品展現十足張力；幾何、應用兩大主題，則會突顯大眾所不知道的摺紙世界。
奇美博物館表示，此次特展以大家熟悉的「摺紙」為主題，其涵蓋範圍既廣且深，不同年齡、職業的民眾都能從中尋找樂趣，此外，特別推薦給親子客層，在家長的引領下，相信孩子能從摺紙領域裡開拓更寬廣的視野。
「紙上奇蹟」早鳥票即日起至10/4於奇美博物館售票處、ibon售票系統網站同步開賣，全票原價180元、早鳥票特價90元。
(中時)
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