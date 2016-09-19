抗震盃模型製作賽 高雄高工建築科獲冠軍
高雄高工建築科再傳捷報！國家實驗研究院地震工程中心與英國文化協會舉辦的「2016抗震盃─地震工程模型製作國際競賽」，在國內外42支隊伍中脫穎而出，抗震模型榮獲第一名的佳績。
建築科老師葉明忠帶領建築三甲陳少甫、牟姿霓、李欣純、洪勤晴組成的「史勁搖」隊，在9月10、11日競賽中，通過800gal巨烈搖晃的嚴酷考驗，全場只有2座模型通過，經過裁判依效率比排名的判定，在42支隊伍中獲得第一名冠軍的榮耀。
隊長陳少甫說，比賽一開始，看到現場有來自世界各國不同國家的比賽隊伍，真的是十分的興奮與備感光榮！今年大會一樣準備的材料有MDF木條40支、4公尺棉線、20條熱溶膠以及16條橡皮筋。總共6個半小時的模型製作時間，每支參賽隊伍都絞盡腦汁，發揮巧思，我們小組也發揮合作精神與平時的集訓，努力將平常在學校木工廠練習的成果展現出來，最後交由裁判審查並決定模型載重後，才能參加今天的競賽。
而抗震盃海報設計（設計理念展示獎），今年高雄高工更是連續五年獲得優勝的殊榮。指導老師葉明忠說，衛冕的壓力很大，主辦單位又有固定尺寸限制，更增加設計與製作的難度。
葉明忠表示，配合民間地牛翻身的傳說，來寫實的製作立體的地牛與場景，並利用環保的太陽能產生電力與動力，而熱汽球的上的抗震特色說明，代表抗震的希望冉冉上升。Led燈則寫出校名及2016IDEERS！而摩天輪的四大抗震特色不停的旋轉，並丟出神奇四大特色的寶貝球，利用四大特色的強大收服能力來收服地牛，並讓地牛暈頭轉向手持白旗投降。
這場競賽有高中、大專、研究生組共103支隊伍參賽，其中包含34支國外隊伍，總參賽人數達510人。另有近20位國外師生組團來台觀摩。
(中時)
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