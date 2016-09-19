中俄南海軍演結束 交流奪島反潛經驗
中國大陸與俄羅斯在南海進行的「海上聯合－2016」演習在經過8天之後結束，雙方都強調這是两國海軍之間的聯合協同越來越密切，軍事互信程度加深的良性循環，除重要的軍事意義之外，更有政治結盟的意思。
大陸軍事評論認為，這次演習的實戰化要更勝以往，從中得到的經驗也更多，特別是在聯合立體奪島作戰，以及聯合反潛演習這兩樣課目特別值得關注。在這次軍演中，由於俄方遠道而來，派出的規模較小，因此是與大陸海軍混合分組，這使得兩國海軍在演習上並非全是相互對抗，也有協力合作的劇情。
在立體奪島演習中，大陸自己的071型船塢登陸艦與俄國的蟾蜍級登陸艦一同吐出部隊搶灘，因此整個的搶灘登陸或奪控島礁的過程當中，可以彼此借鑒對方的戰術和一些比較好的戰術動作，做到相互學習的作用。
在聯合反潛演習也是如此，雖然俄國海軍的船艦普遍艦齡偏大，但是經歷過冷戰時代的俄國海軍，有著與北約海軍長期對抗的豐富經驗，在大洋上與美、英等國的潛艦經常的鬥智鬥法，也綜合出很多獨特的戰法與技術。
至於防空作戰方面，大陸軍評則頗為得意，他認為大陸現在擁有052C、052Ð的神盾驅逐艦，可以全方位、即時性的掌握海上防空全域，這方面就明顯優過俄國海軍，因此成為整艦隊的防空主力，以及艦隊指揮中心。
總而言之，大陸與俄國的海上軍演，對雙方都是一次互方學習的機會，特別是兩國都努力強化海軍，因此在購艦與造艦方面，還會有許多合作之處。
(中時電子報)
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