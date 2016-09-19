有錢沒閒...一句話讓新秘翻轉人生

雖然住在家裡，卻因為工作太忙，沒時間理會家人，這是新秘吳文櫻的生活寫照。儘管有不錯的收入，但新娘秘書工時長、休息時間短的產業特性，即使賺得多，也沒有多餘時間可以好好度個假、喘口氣，更沒有機會陪伴家人，讓吳文櫻掙扎許久。然而，距今兩年前，吳文櫻終於碰到了新轉機。

吳文櫻一出社會就加入婚禮產業，已有18年的磨練，從原本只是受雇於婚紗公司的新娘秘書，在資歷與經驗逐漸增長下，進而成立自己的工作室。創業之後的大小瑣事，都需自己處理，在承擔公司財務和業務的雙重壓力下，吳文櫻比之前更加忙碌。吳文櫻翻著臉書上的記錄，猛然發現生活中已被工作佔滿，她不是在工作，就是在前往婚宴會場的途中，家庭聚會、母親節、過年走春，甚至哥哥提親等重大聚會，吳文櫻都因工作而缺席，她只要想到因工作而錯失的聚會場合，內心總是會有些失落。

吳文櫻從事新秘時不是正在工作，就是在前往工作的路上。(業者提供)

因為工作忙碌，讓吳文櫻沒時間與家人、朋友一同享受生活，有一次，朋友跟她分享一句話「Family First！」，就是這句話給了她當頭棒喝，讓她一瞬間領悟她正在用陪伴家人的時間換取金錢。吳文櫻當下決定要跳脫這個困境，她發現WorldVentures打破傳統販售商品的經營模式，以創新的會員方式經營、整合消費者的需求，並提供多元化的休閒、生活、娛樂的服務，完全打破以往大眾對直銷的迷思。吳文櫻決心要花更多時間陪伴家人，做自己想做的事。

文櫻生長在觀念非常傳統、保守的家庭中，因為不了解直銷產業的商業模式，媽媽起初非常排斥，還擔心她受騙。經過兩年的堅持與努力，她的媽媽與兄弟看見文櫻的改變，生活變得越來越自由、越來越開朗，也支持她做的決定，儼然是文櫻最重要的支柱。

吳文櫻與家人共度歡樂時光。(業者提供)

現在的文櫻不再因為工作而煩惱，有寬裕的時間陪伴家人，也能做自己想做的事。除了參加廚藝教室、音樂會之外，現在的她更能與家人享受天倫之樂。

(中時電子報)