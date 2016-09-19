秋冬感 統一星巴克推新型杯款及糕點

統一星巴克推出「芋泥派」，選用大甲芋頭與北海道鮮奶油製作，甜而不膩（圖左），單片售價80元／「紫薯蒙布朗薄餅」採用台灣紫薯，搭配法式餅皮、黑糖麻糬及烤地瓜，吃到多重口感（圖右），單片售價110元。（圖片提供／統一星巴克）

時逢入秋之際，統一星巴克延續秋冬感主題色推出紅銅金、深湖水綠、靛藍等馬克杯及隨行杯商品，超過20種商品，售價250至1580元不等，即日起於全台門市、博客來、ibon mart販售。另推出焗烤法國先生三明治、艾曼達乾酪里肌三明治、芋泥派、南瓜派等新產品，先前母親節檔期深受好評「紫薯蒙布朗薄餅」因應產季再次推出。

(中時)