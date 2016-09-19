人聲天團五聲音階抵台

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首度來台開唱，人聲天團五聲音階（Pentatonix），19日下午從新加坡搭機抵達桃園機場，他們迴避媒體拍照，隨後通關入境，搭車前往台北。中央社記者卞金峰桃園機場攝 105年9月19日

首度來台開唱，人聲天團五聲音階（Pentatonix），19日下午從新加坡搭機抵達桃園機場，他們迴避媒體拍照，隨後通關入境，搭車前往台北。中央社記者卞金峰桃園機場攝 105年9月19日

首度來台開唱，人聲天團五聲音階，今天下午從新加坡搭機抵達桃園機場，他們迴避媒體拍照，隨後通關入境，搭車前往台北。

首度來台開唱，人聲天團五聲音階(Pentatonix)，今天下午從新加坡搭機抵達桃園機場，其中一名團員還用中文回答提問，引起不小笑聲，不過其他團員則迴避媒體拍照，他們隨後通關入境，搭車前往台北。

他們日前錄製影片向台灣粉絲問好(http://bit.ly/2arSNE5)，成員凱文一口字正腔圓的中文讓網友驚呼，「也太標準了」。他們而日前發表翻唱日本電音女團Perfume的組曲，5個團員竟能用日語演唱，讓歌迷無法置信。1050919

(中央社)