民間最大太陽能租賃電廠 落在農科
位於屏東農業生物科技園區的日商台灣北斗生技與向陽優能公司合作，設置電力2023kW太陽能光電，為國內工業園區也是民間最大的太陽能租賃電廠，今天雙方進行簽約。
這項合作案由屏東縣政府綠能辦公室促成，作為綠能見證人的屏東縣長潘孟安在簽約典禮中表示，十分榮幸這個國內少見的單一大型屋頂型太陽光電在屏東設置，這次的簽約合作，象徵國內外企業與綠能開始結合並進行正向的實踐，期盼能以領頭羊之姿帶動包括農科與其他工業區加入。
屏東縣政府綠能辦公室表示，台灣目前太陽能光電租賃電廠案最大的是高鐵的左營基地，第2大是高雄捷運燕巢基地，北斗生技租賃案是全國第3大，但是民間企業最大。
向陽優能公司表示，估計這套太陽光電系統20年約可發電4800萬度，並為地球減少約2萬4000噸的溫室氣體排放，相當於減少10萬棵樹的砍伐。日商北斗生技為生產蕈菇公司，生產的菇品牌名稱是「好菇道」。1050919
(中央社)
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