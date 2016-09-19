歐洲議會訪陸受阻 陸直指達賴喇嘛
歐洲議會邀訪西藏精神領袖達賴喇嘛，導致歐洲議會議員本週訪問北京的行程受阻。中國大陸外交部發言人陸慷今天說，此舉違背歐盟對大陸的承諾，大陸「不可能對此無動於衷」。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷表示，歐洲議會議長舒爾茨和外委會主席布魯克不顧大陸強烈反對，15日「執意會見」達賴喇嘛，違背歐盟在涉藏問題上的立場及對大陸所作承諾。大陸堅決反對歐洲議會這一「錯誤行徑」，也「不可能對此無動於衷」。
他說，涉藏問題涉及大陸「核心利益」和「民族感情」。大陸當局反對任何國家和組織官方人士與達賴喇嘛進行任何形式的接觸。
陸慷提到，此次歐洲議會領導人「一意孤行，堅持錯誤立場，損害了中方核心利益」。希望有關人士改弦更張，確實採取有效措施消除「負面影響」。1050919
(中央社)
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