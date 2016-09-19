玖壹壹拍新MV 憶剛出道時心酸過往
人氣夯團玖壹壹近來身價水漲船高，最近拍攝成團7年慶祝曲「Tiger打鐵」，MV規格也提升不少，讓成員3人回憶起剛出道拍MV時，製作樣樣自己來，連MV道具椅還需從經紀人家搬來。
玖壹壹日前結束了成團7年首場售票演唱會，目前正緊鑼密鼓準備接下來的高雄場巨蛋演唱會，節目內容將再升級，希望能給高雄地區的歌迷們驚喜。玖壹壹最近也拍攝了成團7年的慶祝歌曲「Tiger打鐵」MV，送給一路上支持他們的歌迷。
拍攝MV時，3名團員最開心的是拍攝過程中能吃吃喝喝，MV場景置身熱炒店，滿桌的下酒菜和啤酒，讓人不覺得是在工作，整個拍攝過程就在吃吃喝喝中度過，真的符合歌曲名稱「打鐵（party諧音）」。
拍攝過程中，最累的是3人首次在MV加入舞蹈，呼應Party的概念，在導演的教導之下，3人練習了許久，好不容易才整齊劃一的跳出律動的舞蹈。玖壹壹也表示，希望之後不管在哪個場所，歌迷聽到玖壹壹的「Tiger打鐵」這首歌，都能夠盡情跟著玖壹壹的舞步一起律動開趴。
MV找來數十名臨演一起入鏡，詮釋開趴熱鬧感，3人首次面對略有規模的MV製作，一到現場不免感嘆起剛出道時的心酸往事，MV製作樣樣都是自己來，最慘的一次是拍攝「癡情男子漢」時，連場景中的沙發都是由經紀人搬出自己家中的沙發佈置。1050919
(中央社)
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