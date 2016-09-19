籃球小將唐維傑赴美 獲富邦提供獎學金

來自高中籃球聯賽（HBL）三民家商的小將唐維傑，將赴美繼續挑戰籃球夢。富邦育樂今天表示，提供唐維傑旅外獎助學金，希望未來能幫助更多優秀潛力球員。

身高192公分的唐維傑球風全面，被看好是台灣籃壇未來之星，由於三民家商在104學年球季最終獲得第6，而新人王必須是4強的球隊，因此唐維傑無緣獎項。

富邦育樂總經理蔡承儒指出，唐維傑的籃球天分與實力，大家有目共睹，也一直有出國深造挑戰更高籃球殿堂的夢想，希望藉由協助唐維傑達成旅外的計畫，幫助這位年輕好手擁有國際級的籃球視野與經驗，也是協助國家厚植籃球人才的基礎。

富邦育樂指出，將提供唐維傑每年1萬美元的獎助學金，以及往返台灣機票至中學畢業。三民家商教練謝玉娟和唐維傑都表示，非常感謝富邦協助圓夢。1050919

(中央社)