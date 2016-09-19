深圳討論網約車管理 反對高價壟斷

中國大陸7月底公布網路叫車服務將合法化後，各地方政府已開始對細節規範討論。有專家認為，大陸的網約車已經越來越貴，有必要訂出標準避免價格壟斷。

深圳是這類網約車十分發達的地區，當地政協委員18日就網約車合法化的細節，如安全、數量和價格等討論，預計不久後將正式公布管理細則。

在許多國家，類似優步（Uber）的出行服務，以其創新、便利、以及多數時候的低價，對現有計程車造成衝擊。

不過，在中國大陸，市占率最高的滴滴出行8月宣布收購優步中國後，網約車的價格卻越來越貴，外界反而擔心出現壟斷。

未來這類網約車在中國大陸合法後，將由地方政府決定是採行市場價格或由政府給予指導價。

深圳新聞網報導，當地18日的會議中，討論的政協委員認為，有的城市高峰時段網約車溢價出現4倍以上的情況，導致有些司機就等著有高溢價才出門掙錢，「這已經涉嫌亂收費了」。

也有人認為，網約車也是計程車，其定價機制不能與計程車差得太遠。如果把網約車的價格放得很開，一般的計程車也要給予價格彈性，否則都應當實施價格管制。

至於網約車的數量是否將做總量管控，也有不同意見。認為沒必要管控者說，網約車本就是私人自用車，所以整個城市交通總量並沒有因為網約車增加而增加。他們也擔心，限制數量後，可能導致不合法的黑車重新抬頭。

中國大陸7月28日公布「網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法」，實質上將以app叫私家用車的出行服務納入計程車行業規範，9月9日再公布計程車司機的從業資格管理規定，明定網約車司機除了必須無肇事、危險駕駛、暴力犯罪紀錄等之外，還須參加資格考試，合格後註冊才能上路。

深圳市官方8月15日發布的資料顯示，深圳網約車司機中，共有2231人身分異常，其中40人為全國在逃人員，758人為涉毒前科人員，1433人為全國重大刑事犯罪前科人員，1479人的駕駛證狀態異常；在車輛方面，發現有6170輛車狀態異常，其中有664輛達到報廢標準。1050919

(中央社)