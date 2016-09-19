搶航空聯名卡市場 國泰世華長榮合作
台灣航空聯名卡市場約70萬張，是各家銀行搶食的大餅，國泰世華與長榮航空合作的聯名卡今天推出，預估第1年就可爭取到10萬客戶。
台灣民眾無論商務或觀光需求日益增加，觀光局統計，2015年出國人數創新高，達1300多萬人，許多銀行紛紛與航空公司推出各種聯名卡，並祭出刷卡累積哩程、提供貴賓室、機票優惠等好康，吸引消費者。
繼日前中國信託與中華航空推出攜手飛聯名卡後，國泰世華今天也與長榮航空推出聯名卡。
國泰世華總經理李偉正說，台灣的航空聯名卡市場約有70萬張，估計與五星級的長榮航空合作後，可拿下30%、約20多萬張的發卡量。
長榮航空總經理陳憲弘說，這是長榮航空推出的第3張聯名卡，與台灣金融領導品牌國泰世華簽了5年的約，預計第1年就可有吸引10萬客戶加入，希望5年內，發卡數達20萬至25萬張。
國泰世華與長榮航空的聯名卡比一般聯名卡花樣更多，有4個等級，包括御璽卡、極致御璽卡、無限卡、極致無限卡，較特別的是極致無限卡在很多方面都是航空聯名卡首創，包括鑲上洛世奇水晶、機場免費接送次數更高達6次、長榮/龍騰機場貴賓室不限使用次數、海外免費無線網路5天、消費新台幣10元就可累積1哩程等。
國泰世華與長榮航空合的聯名卡，最貴的是極致無限卡，年費要2萬元。1050919
(中央社)
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