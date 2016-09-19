紅葉村民宅受創 盼外界伸援手

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莫蘭蒂颱風造成台東縣延平鄉紅葉村前山坍方，土石衝入村內，28戶民宅受創，延平鄉公所發起勸募，盼外界伸援手重建家園。

台東縣長黃健庭表示，紅葉村大面積土石崩坍，危及村民生命財產安全，第一時間將民眾安置桃源國小，目前64名民眾移到台東戒治所。紅葉國小學生改到桃源村活動中心上課，希望紅葉村民再忍耐2、3天。

目前，目前安置於災民收容所受災戶，糧食、日用品及衣物等充足，但需要5台電熱爐、10台電磁爐以及3台洗衣機供生活起居之用，亟需善心人士捐助。有關物資捐助請洽延平鄉公所社服課089-561120分機226，手機0960957255胡益彰課長。

另外，延平鄉公所對莫蘭蒂風災發起勸募活動，捐款需註明捐款人姓名、電話、聯絡地址，備註欄請指定用於「臺東縣延平鄉公所急難救助專戶」，戶名：臺東縣延平鄉公所急難救助專戶，郵政劃撥帳號：06719503，開立收據方式，將匯款資料傳真089-561423，鄉公所收到傳真將核對帳戶無誤，即開立收據後寄送。1050919

(中央社)