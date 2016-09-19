體驗吹製玻璃杯 總統：很有趣
總統蔡英文下午到新竹市春池玻璃觀光工廠參訪，並體驗吹製玻璃杯，感受傳統產業的辛苦。媒體提問總統吹製玻璃杯的心得，總統點頭回應「很有趣」。
總統今天在經濟部長李世光與新竹市長林智堅陪同下，前往新竹市香山區的春池玻璃觀光工廠參訪，聽取春池的簡報，內容包括春池玻璃的歷史、回收過程、與相關創新研發之產品；總統也在現場體驗發泡玻璃「安新輕質節能磚」的隔音與隔熱的效果。
接著，總統則轉往觀光工廠聆聽導覽，也到春池玻璃特別保留50年前的手工玻璃窯爐前，觀賞國寶級師傅們創作玻璃製品，並親自體驗1400度窯爐玻璃膏製作，以口就管將玻璃吹大，再旋轉塑形，在高溫環境中來回好幾趟，體驗傳統產業的辛苦。
春池表示，該公司以回收玻璃創造出「綠色產品」，是政府目前全力推動的綠色循環經濟中，不可或缺的一環，尤其台灣的資源非常有限，更應該重點發展。1050919
(中央社)
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