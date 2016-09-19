歐美國家阿茲海默症 出現減緩趨勢

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部分新的研究顯示，在一些歐美富裕國家，尤其男性，罹患阿茲海默症（Alzheimer）的比率有減緩趨勢。意味健康的生活方式及豐富的腦力運動，可能有助延緩或防止罹患癡呆。

法新社報導，被觀察到阿茲海默症罹患趨緩的國家包括美國、荷蘭、瑞典及西班牙。

英國則是出現最大的負成長。據線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）4月的報導，相較1991年有25.1萬人罹病，到了2015年降為20.9萬人，這20多年英國雖然人口有增加且高齡化，但阿茲海默症的罹病率卻降了約20％。

不過讓這些國家的民眾罹病率減緩的原則尚不明確。有些研究者指出，這可能與越來越多人認知到抽菸、肥胖及缺乏運動對健康的危害，進而改善心血管健康以致降低罹患阿茲海默症有關。

另有幾個研究把鍛鍊腦部與降低癡呆風險做連結，包括接受高層級教育、具大腦挑戰性的工作，甚至玩填字遊戲或數獨（Sudoku），都能增加腦部刺激。

美國阿茲海默症學會（American Alzheimer's Association）主任法戈（Keith Fargo）表示，這些發現令人振奮，也顯示一些找出及降低阿茲海默症及其他癡呆症風險元素的作為可能有效。

不過他也提醒，儘管出現減緩趨勢，隨著越來越多人更長壽，總體罹病的人數還是會增加。

英國的阿茲海默症研究者雷諾茲（David Reynolds）也說：「我們只是讓患病減緩，還沒做到不患病。」

據世界衛生組織（WHO）資料，全球約有4750萬人受癡呆症所苦。（譯者：中央社陳亦偉）1050919

(中央社)