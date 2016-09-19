狗在公園玩有錯？游錫堃臉書發文挨罵

游錫堃在臉書中對土城線形公園流浪狗過多的抨擊，引來網路論戰。（摘自游錫堃臉書）

前行政院長游錫堃昨晚在臉書貼出拍攝新北市土城線形公園一段影片，只見影片中公園人煙稀少，裡頭卻聚集多隻流浪狗，游錫堃也在貼文反問網友：「這個公園，晚上有人敢去嗎？」卻意外引發論戰。

部分網友認為，狗狗在公園玩有錯嗎？質疑發這種文只會造成恐慌；也有網友留言砲轟，為狗狗的生存權抱不平；一名住在附近的民眾留言，那裡因為平常沒什麼人去，才成流浪狗聚集地，最近因為寶可夢在那有道館，才有一些人去那邊，但也沒有人被咬的消息，「這種發文，除了製造恐慌恐懼外沒有什麼幫助」、「今天那個公園不是因為狗多沒人去，而是公園不方便去的人不多狗覺得沒人打擾才去，請勿本末倒置。」

還有網友表示：「一直以來很尊敬您，如今你身為公眾人物發了這麼危言聳聽的貼文我非常感到難過」，也有人貼出街友聚集的照片反問游錫堃：「這樣是不是也要驅離他們？怕有人不敢靠近？」還有人直言「我怎麼覺得是你該離開地球」。

游錫堃稍後回應表示，貼文的用意是希望「『市政府應該讓人與動物各安其所』，該地是公園就應該讓市民能夠隨時無憂無慮地去休閒、散步、運動、聊天；如果該地是要安置動物，我也不會反對，但必須明白告知市民是動物安置所。而不是名為公園，實際上是給動物休息。」此篇回應又引來不同意見。

也有網友直指「誰規定狗不能在公園？你都可以進去了，何況是狗？」到目前為止游錫堃仍未更新回應。

(中時)