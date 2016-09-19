手機沒訊號6天 滿州鄉公所盼行動基地台進駐
強颱莫蘭蒂走後，屏東縣滿州鄉除了還有一半的住戶電力為恢復外，今日更邁入失去手機訊號第6天，鄉公所盼電信公司派行動基地台進駐，並盡快派員維修異常的電路，讓行政中心能透過各村里長的回報，掌握及整合資訊，加快災後重建速度。
截至今日中午，除滿州行政中心附近有中華電信訊號外，入永靖村其他電信就無收訊，雖公所後方賞鳥亭設有「高抗災通訊平台」也有預備電力系統，但自14日後電路受損，即使有電也無法發射訊號，滿州鄉民政課表示，目前只有中華電信前來搶修，已致電NCC（國家通訊傳播委員會）請求幫助。
「手機沒有訊號，如同在戰場雙耳失聰。」鄉公所秘書張成森表示，雖市話仍可使用，但現代人依賴手機，不少滿州鄉居民早就停用，村里長在外查看災情，也無法第一時間回報狀況給公所，以九棚、港仔為例，開車到滿州市區最快也要40分鐘，造成災後重建步調緩慢。
他指出，因地區沒有收訊，公所只能逐一派人深入村莊多次巡視狀況並回報，連負責指揮的鄉長也奔波同一村里數次，以掌握進度，造成資訊整合及掌握緩慢，因此希望電信公司派行動基地台進駐，讓受災嚴重的滿州能夠儘早重新站起來。
(中時)
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