熟鴨肉遭沙門氏菌感染 百餘食用者疑似食物中毒
苗栗縣頭份市近日有140多人出現上吐下瀉疑似食物中毒症狀，到為恭等醫院醫院掛急診，初查患者都吃了中山市場早市一家攤商的熟鴨肉，衛生局據報採樣檢驗，結果發現熟鴨肉含有不得檢出的沙門氏菌等細菌，已勒令業者停業，並開罰6萬元。
為恭紀念醫院指出，日前有多名患者到院就醫，初步發現他們都有食用遭細菌感染的鴨肉致上吐下瀉及發燒，就醫的有些是家人關係，部分症狀多日後才趨緩和。
衛生局食品衛生科表示，這起熟鴨肉遭汙染導致疑似食物中毒事件，最早發生於9月8日，之後陸續傳出，該局12日接獲通報，立即派員到鄭姓攤商營業地點採樣，包含生鴨肉、熟鴨肉、菜刀、砧板、抹布及負責調理食物的店員糞便等。
檢驗結果19日出爐，發現熟鴨肉與器具都含有仙人掌菌，而熟鴨肉則還有沙門氏菌，至於菌種類型、數量及生鴨肉部分則尚待進一步結果。
食用熟鴨肉的消費者，經查有13起共143人，其中通報到衛生局的有3件69人就醫，部分是返鄉過節吃到，回家後出現不適症狀才就醫，患者未必都在苗栗縣看診。
副局長楊文志說，由於攤商熟鴨肉可能都遭沙門氏菌感染，衛生局19日實施風險管控，勒令業者停業，另開罰6萬元，同時與衛生單位繼續追查感染途徑。
(中時)
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