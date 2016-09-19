中俄南海軍演閉幕 俄軍：保持合作應對新威脅

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中俄「海上聯合-2016」軍事演習19日完成預定課目演練，雙方舉行閉幕式。俄海軍副司令費多堅科夫表示，中俄海軍未來必須保持密切的海上合作，以應對海上的新挑戰新威脅。

新華社報導，這次演習全程貫徹實戰化要求，設置紅藍方「背靠背」的對抗；在演習內容設置上，提升演習層次，凸顯了海戰場的複雜性、敵情不可預知性和雙方高度的對抗性。

大陸海軍副司令員王海於閉幕式上表示，聯演成果豐碩、影響深遠，達到了預期目標，提升了中俄海上聯演實戰化、信息化和規範化水平。

費多堅科夫稱，兩國海軍透過演習達成了良好的協同性，彼此交流了理論和實踐經驗。中俄海軍未來必須保持密切的海上合作，以應對海上的新挑戰新威脅，保護世界和地區和平穩定。

(旺報)