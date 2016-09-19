國軍出動快閃沐浴站 供受災戶洗熱水澡
最暖心的熱水澡！國軍八軍團4支部為因應屏東縣滿州部分地區斷水斷電，民眾冒險跳進溪水洗澡的問題，今日調派3套行軍用沐浴站，深入滿州山區架設，供自莫蘭蒂肆虐後就停水停電的住戶使用，年邁長者在軍方的攙扶下，洗去累積6天的「疲勞」。
八軍團作戰指揮官季連成表示，今日下午前3套設備及消防隊補給的消防用水已到位，依滿州鄉公所需求，分別設在長樂村長壽俱樂部、分水嶺活動中心及小路部落（月桃庄），將持續提供24小時服務，直到公所判定可撤離為止，而公所盼調派人力，清理掃除的殘枝落葉，預計明日能抵達。
「看我的腳就知道，我已經6天沒洗澡。」住在長樂村小路部落的莊賜生，抱著裝有盥洗用具及毛巾的臉盆，搶先體驗軍方架設的沐浴站，他說，這裡的80幾戶居民都使用簡易自來水，但風雨過後，因自來水污濁不堪，已多日沒洗熱水澡，80歲老母昨日忍受不了，還到家後方撈溪水沖澡，現在有沐浴站總算能解燃眉之急。
軍方表示，這套沐浴站可蓄水4800加侖，供150人使用，以每人10分鐘，一次12人同時洗澡計算，供應8小時能讓960人洗個舒服的熱水澡，且水溫加熱到攝氏60度只要10分鐘，之前也曾支援2月台南維冠金龍大樓倒塌案與高雄氣爆及復興空難。
(中時)
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