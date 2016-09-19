江啟臣：施政不滿意度高 非換發言人就能解決

國民黨立法院黨團書記長江啟臣表示，目前林全內閣施政不滿意度高，也不是換一個發言人就能夠解決的。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團書記長江啟臣19日被問及對行政院發言人換人的看法時表示，目前以林全內閣的施政不滿意度那麼高的情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。

(中時)