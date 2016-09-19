電子商務結合服務 WorldVentures創新在地生活體驗活動

網際網路的快速發展影響下，商業模式日新月異，人們的生活方式和習慣也因此改變，電子商務早已深植消費者生活中，舉凡網路訂票、線上訂房、線上購物等都蓬勃發展。直銷公司WorldVentures看準了電子商務結合服務是未來趨勢，透過跨足不同領域，在直銷產業中異軍突起。

WorldVentures在美國創立至今有十年歷史，結合全球資源，以創新的會員俱樂部經營方式，整合世界各地喜愛旅遊的消費者需求，提供多元且客製化的行程，為會員帶來獨一無二的體驗。WorldVentures同時也是全球百大直銷企業當中，唯一主打休閒娛樂體驗的直銷公司，連續7年進入世界直銷百大企業排行；2014到2016年間，排名從第65名竄升到第32名。

但因台灣旅遊業的特許制度，不同於國外子公司，WorldVentures台灣不會銷售旅遊商品和服務。WorldVentures台灣：環宇全球，於2014年12月向公平會報備完成，在台推行「在地生活體驗」，透過開發不同的主題活動、尋找秘境，結合在地餐廳或景點，以及創意設計安排，一樣的景點卻能玩出不同風情，進一步帶領參與者探索台灣之美。環宇全球已陸續舉辦在地生活體驗，有較靜態的室內活動，也有充滿活力陽光的戶外活動，更有探索大自然風景的觀光行程，包括在廚藝教室製作南法料理套餐、極限彈跳體驗極限運動、墾丁豪華遊艇派對享受水上活動、台中外埔葡萄酒莊製酒饗宴、最受年輕人喜愛的卡丁車競賽等，活動場場爆滿、廣受好評。

WorldVentures卡丁車競賽。(業者提供)

WorldVentures台中葡萄酒莊饗宴。(業者提供)

WorldVentures更與當地商家合作，提供會員商品、服務之優惠，目前已簽訂多家特約廠商如糖朝餐廳、美式餐廳Bravo Burger、這一鍋、梅門防空洞餐廳、江南度假村、沐舍溫泉酒店等企業，只要加入WorldVentures就能擁有尊榮的享受。希望未來能發現更多台灣之美，吸引更多民眾加入，進而擴大內需市場，為台灣經濟注入活水。

(中時電子報)