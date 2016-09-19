水公司編專款 小琉球將設大型蓄水池

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颱風莫蘭蒂造成屏東離島小琉球斷電斷水，自來水公司董事長郭俊銘今天到小琉球關心用水問題，屏東縣長潘孟安爭取設大型蓄水池，郭俊銘答應由水公司編列新台幣7000萬元處理。

小琉球隨著遊客數逐年成長，島上用水量暴增，近來屢屢傳出缺水危機。今年7月間郭俊銘接任台水公司董事長，潘孟安就力邀他實地走訪小琉球，莫蘭蒂過境，造成全島4400多戶大停電，連帶導致無水可用，更突顯離島的缺水問題。

郭俊銘今天到小琉球關心，潘孟安透過電話爭取興建大型蓄水池，經過溝通，雙方達成共識，粗估興建大型蓄水池約需7000萬元經費，郭俊銘允諾由台水公司專案處理，讓琉球鄉民生用水不致匱乏。1050919

(中央社)