違規生第3孩 北京擬罰3到10倍收入
大陸為配合「二孩政策」，北京市政府調整《北京市社會撫養費徵收管理辦法》，對不符合規定生育第3個或3個以上子女的當事人徵收社會撫養費，草案送審稿18日公開徵求意見。
大陸法制晚報報導，原《辦法》中提到，對違反規定生育第2個子女的夫妻或者非婚生育子女的公民，按照市統計部門公布的「城鎮居民年人均可支配收入」或者「農村居民年人均純收入」的3至10倍徵收；草案送審稿中改為：「對不符合規定生育第3個及3個以上子女的夫妻，或者非婚生育第3個及3個以上子女的公民，每多生育1個子女，按照市統計部門公布的城鎮居民或者農村居民年人均可支配收入的3至10倍徵收。」
報導稱，原《辦法》中提到，對非婚生育第1個子女的當事人，按照市統計部門公布的城鎮居民年人均可支配收入或者農村居民年人均純收入的1倍徵收。草案送審稿中改為，「對非婚生育2個以內子女的當事人，每非婚生育1個子女，按照市統計部門公布的城鎮居民或者農村居民年人均可支配收入的1倍徵收。」
草案送審稿並明定，「生育子女數」是指當事人雙方曾生育和收養、並存活的子女數量之和。
(旺報)
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