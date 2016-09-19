馬來西亞藝術展 畫家丁仁桐用台西夕照介紹台灣

我要評比

丁仁桐獲邀參加馬來西亞藝術展，將用台西夕陽水彩畫介紹台灣。（張朝欣攝）

台西鄉畫家丁仁桐獲邀代表台灣參加今年馬來西亞蘭卡威國際藝術雙年展，19日特別準備一系列台西夕陽水彩畫參展，希望藉此行銷台西夕照美景，同時討論台灣的文化、環保等議題，與各國藝術家進行深度交流。

馬來西亞蘭卡威國際藝術雙年展，上屆計有38國、250名藝術家參展交流，規模盛大，今年11月預計參展人數將會更多。「雲林文化藝術獎」首獎前、後得主丁仁桐與吳炯韋，今年獲邀代表台灣參加，2名年輕畫家備受矚目。

台西藝術協會創會會長丁仁桐表示，他得知獲邀參展，一直思考要拿出什麼作品才能代表台灣，後來想到故鄉台西夕照伴隨討海人家的情景，不僅呈現漁村之美，也刻畫台灣人的生命力，因此特別創作3張台西夕照水彩畫。

丁仁桐指出，此次雙年展主題為探索、延續、改變，各國藝術家將藉由創作，討論各個國家的生活、文化、環保，他將以台西夕照為引介，向各國介紹台灣的原始漁港、自然美景，以及漁業與工業的衝突，讓各國更認識台灣。

(中時)