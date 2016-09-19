六福村啟用智慧遊園服務Lineup 玩設施可預約
交通部觀光局推動智慧遊園服務Lineup，全台唯一企業示範區六福村主題樂園宣布今 (19)日正式啟用，強調可打破傳統等候模式，一機在手可自由安排設施搭乘時段，甚至領先國外迪士尼。
六福村主題樂園表示，民眾日後到遊樂園，將再也不用盲目苦等排隊，只要下載Lineup手機APP，想玩什麼遊樂設施、什麼時間點想玩，動動手指就能輕鬆預約、自由安排。
六福村說明，當遊客下載Lineup手機APP後，只要開啟藍芽感應遊樂設施定位裝置，就能自行設定想玩的遊樂設施及搭乘時段，手機APP會自動在時間到、前10分鐘發出提醒通知，屆時再前往遊樂設施即可，不必在現場苦等守候。
交通部觀光局為提升國內遊樂園服務品質，大力推動智慧遊樂園區方案，六福村主題樂園是全台第一家、也是唯一家導入創新智慧遊園管理服務Lineup的示範區，園方更強調便利程度超越國外迪士尼「快速通關」模式，遊客仍須自取預約紙本票券。
六福村指出，即日起正式啟用Lineup創新智慧遊園管理服務，目前開放預約遊樂設施包括急流泛舟、笑傲飛鷹、醉酒桶、火山歷險、大海盜、大海嘯、風火輪、蒸氣火車及「5D
哈比哈妮大冒險‧魔宮奪寶」數位互動體感劇院等共9項，之後會陸續開放其它熱門設施。
(工商)
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